Тарталетки: рецепт теста

Прекрасная праздничная закуска, которая отлично подойдет для Новогоднего стола.
Тарталетки – небольшие корзинки из пресного теста, которые могут использоваться для оформления различных симпатичных закусок – сладких, соленых, острых. Тарталетки либо готовятся отдельно, а затем наполняются начинкой, либо запекаются вместе с содержимым. Тартелетки – всегда прекрасная и элегантная закуска, которая отлично подходит для фуршета, аперитивного стола и просто любого праздника. Впереди у нас Новый год и Рождество, поэтому рецепты этих праздничных закусок придутся как нельзя кстати.
Если нет времени и формочек – берем готовое слоеное тесто, которое продается в магазинах. Разрезаем его на небольшие прямоугольники. Смазываем края яйцом и склеиваем в форме лодочек.
Способ приготовления
1.В блендере смешайте просеянную муку, соль и кубики сильно охлажденного масла. Смешивать долго не нужно – мы должны получить смесь, напоминающую крошки. Добавляем яйцо.
2.Все быстро перемешиваем, чтобы тесто не успело нагреться. Если крошки все же останутся, добавьте ложку ледяной воды. Сделайте из теста шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.
3.Охлажденное тесто раскатайте тонким слоем с полсантиметра и вырежьте круги большего диаметра, чем формочки. Выложите тестом формочки и поставьте в морозилку на 15-20 минут. Духовку разогрейте до 200 градусов. Насыпьте в формы шарики для выпечки или фасоль.
4.Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15 минут, затем уберите груз и пеките еще 10-15 минут до светло-золотистого цвета.
Приятного аппетита!